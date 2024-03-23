عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب تحريك سعر البترول..الشرقية تواجه السائقين المتلاعبين بتعريفة الركوب

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير العمل بمواقف المحافظة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية أول أمس.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف منعاً لإستغلال الركاب، فضلاً عن الإنتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.

تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الشرقية.. صور

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

أسعار المواد البترولية التسعيرة الجديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المدن والأحياء المواد البترولية تحريك أسعار المواد البترولية تعريفة الركوب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ