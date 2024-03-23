عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من السبت 23 /3 حتى الجمعة 29 /3، حيث  يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار ،  
 

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له،  أنه يبدأ طقس هذا الاسبوع بحرارة حول 22 - 25  نهارا و   9  - 12 ليلاً ... وينتهى بحرارة حول  35 - 37 نهارا... 
، كما يبدأ الاسبوع بأمطار  شمالا ( يوم السبت و الاحد) ورياح نشطة  شمالية باردة  وينتهى بشرد جنوبي حار .

 

حالة الطقس خلال الأسبوع

 

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء القادم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية التي تصدرها يوميًا، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%:40% تقريبًا)، مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين المقبل، تكون شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة غلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

 

طقس الثلاثاء 
 

كما ذكرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه في الفترة ما بين يومي الثلاثاء والخميس القادمين، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
 

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار بالعديد من المحافظات، ومن المتوقع غدًا وجود أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد.

وأكدت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية،أنها حالة جوية سريعة تقتصر فقط على غدًا الأحد بجانب وجود نشاط للرمال والأتربة في بعض المناطق، موضحة أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيكون يوم الإثنين المقبل.

الطقس حالة الطقس المناخ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

شوف بكام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

مقصدتش أسيء إليه .. انتصار تكشف عن موقف مثير مع محمد رمضان

«النار كلت دورين».. معاينة النيابة تكشف ملابسات حريق باخرة نيلية بالجيزة| فيديو

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب نقيب المحامين

هل تنخفض أعداد الملتحقين بالكليات النظرية في تنسيق الجامعات 2024.. خبير يوضح

30 أسيرا «مؤبد» مقابل كل جُندية.. تفاصيل جديدة بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ