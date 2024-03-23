شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من السبت 23 /3 حتى الجمعة 29 /3، حيث يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار ،



وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له، أنه يبدأ طقس هذا الاسبوع بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً ... وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا...

، كما يبدأ الاسبوع بأمطار شمالا ( يوم السبت و الاحد) ورياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار .

حالة الطقس خلال الأسبوع

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء القادم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية التي تصدرها يوميًا، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%:40% تقريبًا)، مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين المقبل، تكون شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة غلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

طقس الثلاثاء



كما ذكرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه في الفترة ما بين يومي الثلاثاء والخميس القادمين، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار بالعديد من المحافظات، ومن المتوقع غدًا وجود أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد.

وأكدت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية،أنها حالة جوية سريعة تقتصر فقط على غدًا الأحد بجانب وجود نشاط للرمال والأتربة في بعض المناطق، موضحة أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيكون يوم الإثنين المقبل.