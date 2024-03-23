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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن حالة الطقس حيث كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ، إن اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حوالي 5 درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والذي يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، لافتة إلى أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.

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