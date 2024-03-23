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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات حادة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الربيع ومفاجأة يوم الاثنين المقبل

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار بالعديد من المحافظات، ومن المتوقع غدًا وجود أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد.


وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، الذي يذاع على الفضائية المصرية، أنها حالة جوية سريعة تقتصر فقط على غدًا الأحد بجانب وجود نشاط للرمال والأتربة في بعض المناطق، موضحة أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيكون يوم الإثنين المقبل.

يسود طقس دافئ خلال فترة النهار

وأوضحت منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

 

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وهو ما يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

 فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

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