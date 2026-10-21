كواليس اعترافات المتهم بإنهاء حياة الطالبة نورا في شبرا الخيمة

أدلى عبد الرحمن أ. ح، المتهم في واقعة مصرع الطالبة نورا بطلق ناري في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة قسم ثان شبرا الخيمة، كشف خلالها عن كيفية حصوله على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وسبب شرائه، وروايته للحظات التي سبقت خروج الطلقة التي أودت بحياة المجني عليها.

وقال المتهم، خلال اعترافاته، إنه شاهد إعلانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعرض سلاح ناري للبيع، فتواصل معه واتفق على شراء فرد خرطوش، كان بحوزته طلقتان، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 جنيه، موضحًا أنه اشتراه بغرض استعراضه أمام أصدقائه.

وأضاف المتهم أنه سبق واستخدم السلاح في مناسبة حضرها برفقة أصدقائه، وأطلق منه طلقة واحدة، قبل أن يظل دون استخدام حتى يوم الواقعة.

وعن تفاصيل يوم الحادث، قال المتهم أن خطيبته والمجني عليها حضرتا إلى أسفل منزله، وأنه نزل إليهما بمدخل المنزل، مشيرا إلى أن صديقة خطيبته أخبرته بتعرضها لمضايقات من بعض الشباب في الشارع.

وتابع، أنه كان يقف برفقة خطيبته داخل حوش المنزل، وعندما علم بما حدث، صعد لإحضار فرد الخرطوش، رغم محاولة خطيبته منعه، ثم عاد إلى الحوش وبدأ في تجهيز السلاح، وخلال تعميره خرجت طلقة بالخطأ أصابت رأس المجني عليها، لتتحول اللحظات إلى مأساة انتهت بوفاتها.

وقال المتهم أنه لم يكن يقصد إصابة المجني عليها، وأنه أحضر السلاح بدافع الدفاع عنها، وأن نيته كانت استعراضه أمام الشباب الذين ضايقوها، بهدف ترويعهم فقط، دون قصد التعدي عليهم أو إصابة أي منهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع نورا، طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، خلال وجودها برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة بشارع 15 مايو بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات عن أن الطلقة خرجت من سلاح ناري كان بحوزة خطيب صديقة المجني عليها، وأصابت نورا وأودت بحياتها، فيما أشارت التحريات إلى أن المتهم غطى جثمانها بحصيرة وفر هاربًا عقب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بالتحريات، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الحادث.