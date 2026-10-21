محافظ القليوبية يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري لبحث دعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، ومحمد يوسف، رئيس منطقة شرق الدلتا لفروع البنك الزراعي المصري، وطه عبد العزيز، رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والبنك، ودعم جهود المسئولية المجتمعية لتوفير المساندة للأسر الأكثر احتياجًا، بحضور الدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وممثلة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وخلال اللقاء، قدم البنك الزراعي المصري تبرعًا في صورة كوبونات لشراء المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع شركة أمان للاستثمار وإدارة المشروعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.



ويتضمن التبرع 20 دفترًا، يحتوي كل دفتر على 50 كوبونًا، بقيمة 500 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 1000 كوبون، تتيح للمستحقين صرف المواد الغذائية وفقًا لاحتياجاتهم من منافذ أمان.

ووجّه محافظ القليوبية بإحالة الموضوع إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توزيع الكوبونات على الأسر المستحقة، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وقد تسلّمت ممثلة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية الكوبونات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة ومؤسسات القطاع المصرفي في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور البنك الزراعي المصري في دعم المبادرات المجتمعية والمشاركة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بما يحقق أثرًا ملموسًا في تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة.

من جانبهم، أكدت فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز التعاون مع محافظة القليوبية، وتفعيل دوره في المسئولية المجتمعية من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في توفير احتياجاتها الأساسية، بما يعكس التزام البنك بالمشاركة في المبادرات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

