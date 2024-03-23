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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة كميات الأمطار بالعديد من المحافظات، ومن المتوقع غدًا وجود أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد.
 

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ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية إلى أنها حالة جوية سريعة تقتصر فقط على غدًا الأحد بجانب وجود نشاط للرمال والأتربة في بعض المناطق، موضحة أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيكون يوم الإثنين المقبل.



طقس اليوم السبت

وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وهو ما يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.
 

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