أول مرة تحصل|أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

حدث أمر غير مألوف في حلقات برنامج شيخ العرافين والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك في الحلقة التي كانت ضيفتها خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف.. فما القصة؟

فيما قالت المذيعة بسمة وهبة أنه لأول مرة يحدث عطل في الشاشة التي يظهر عليها "شيخ العرافين"، (وهي عبارة عن فقرة في البرنامج يقوم شخص بطرح عددًا من الأسئلة الخاصة للضيف).



وأضافت بسمة وهبة أن خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف كانت قلقة من هذه الفقرة ولم تكن تريدها، حيث استنتجت حدوث هذا العُطل نتيجة عدم رغبة ليلى عبد اللطيف في إتمامها.

و في لقاء مثير للجدل، ظهرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع عبر فضائية "النهار"، تحدثت فيه عن تنبؤاتها وتوقعاتها المقبلة عن الفنانين والدول.