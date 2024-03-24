عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا تخفيف الملابس.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وأمطار غزيرة خلال ساعات

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس.

وقالت هيئة الارصاد، إنه️ من المتوقع اليوم انخفاض فى درجات الحرارة ️ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وحذرت هيئة الارصاد، من تخفيف الملابس بسبب عودة الأجواء الشتوية، يكون انخفاض الحرارة ملحوظ اليوم، حيث تسجل على   الآن على القاهرة الكبرى ١٤ درجة مئوية.

️كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية وجود السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .

من المتوقع خلال الطقس اليوم، أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون  مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة
 

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024

بسبب نوع فيتامين .. تفاصيل جديدة عن وفاة بطل العالم أيمن مجدي

أيمن الرمادي: أخشى أن نظلم حسام حسن مع المنتخب الوطني

في نهار رمضان|إنهاء حياة شاب على يد جاره بطريقة وحشية بسبب خلافات الجيرة

خسروا نصف مليار جنيه| 80 ألف مصري ضحايا جدد لمراهنات الكرة.. ماذا حدث؟

هل من جامع زوجته في رمضان عليه صيام شهرين؟.. الإفتاء: ليس بهذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي قفطان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

سوق كسبان .. استثمر «فلوسك» في مجال السيارات الطائرة

منشطات أم حموضة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة بعد وفاة بطل كمال أجسام

فيديو

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ