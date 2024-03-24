احذروا تخفيف الملابس.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وأمطار غزيرة خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس.

وقالت هيئة الارصاد، إنه️ من المتوقع اليوم انخفاض فى درجات الحرارة ️ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وحذرت هيئة الارصاد، من تخفيف الملابس بسبب عودة الأجواء الشتوية، يكون انخفاض الحرارة ملحوظ اليوم، حيث تسجل على الآن على القاهرة الكبرى ١٤ درجة مئوية.

️كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية وجود السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .

من المتوقع خلال الطقس اليوم، أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة

