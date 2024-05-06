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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

صدى البلد

شارك الإعلامي خالد الغندور، تصريحاته حول لاعب النادي الأهلي علي معلول عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “علي معلول نجم لأنه يلعب في النادي الأهلي وهو ليس نجمًا في تونس”.

ووجه نجم الأهلي علي معلول رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب علي معلول : يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي .. تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق .. أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن.

واحتفى النادي الأهلي، بالدولي التونسي علي معلول نجم الفريق بعد ارتداء الأخير شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن وعلّقت عليها "لحظة للذكرى لعلي معلول".


علي معلول يرتدى شارة القيادة للمرة الأولى 
وارتدى علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

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