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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق على أداء عبد الله السعيد في مباراة اليوم أمام سموحة بالدوري.

وكتب إبراهيم سعيد، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "عبد الله السعيد مع تقديري ومحبتي له كلاعب، بس رايح يعتزل في الزمالك".

وأحرز أبوبكر محمد ليادي هدف سموحة الأول والوحيد في مباراته أمام الزمالك، في الدقيقة 53 من زمن المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة طرد حسام حسن مهاجم فريق سموحة في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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