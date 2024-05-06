حسام حسن: البنا ظلمني وأتمنى تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية

أكد حسام حسن مهاجم فريق سموحة أن فريقه حقق فوزا مهما على حساب الزمالك، وهو ما يتزامن مع حالة التركيز الشديد ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: حققنا فوز مستحق على حساب فريق كبير وأتمنى لهم التوفيق في بطولة الكونفدرالية والتتويج باللقب.

وأضاف : كل المباريات صعبة والكابتن أحمد سامي المدير الفني طلب منا التركيز الشديد، وكنا نرغب في الاستفادة من درس مبارة الدور الأول، وكان يمثل لنا فرصة لاستعادة هيبة الفريق من جديد.

وأشار حسام إلى أنه لحكم اللقاء أنه لم يقم بالتمثيل ولم يخطأ في حقه وانما أخبره فقط بأنه تعرض للجذب ولم يكن يستحق الطرد وأنه حزين للطرد بعد أن تعرض للظلم الشديد بسبب طرده.

وأكمل : بالفعل كتبت أن الكابتن محمود البنا حكم اللقاء عليه أن يراجع نفسه لأنه ليس بحاجة إلى التمثيل في مثل هذه اللقطات.