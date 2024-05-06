الهاني سليمان: تفاجأت بإنذاري أمام الزمالك والبنا لم يحذرني من إهدار الوقت

أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة أن فريقه حقق فوزا مهما على حساب فريق بحجم نادي الزمالك في بطولة الدوري، وحقق ثلاث نقاط لها أهمية كبيرة في ظل كون المنافس يسير بشكل مميز بالفترة الأخيرة.

رسالة الهاني سليمان إلى البنا

وأكد الهاني سليمان عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: خضنا المباراة بتحضير مناسب، الكابتن محمود البنا لم يحذرني على الإطلاق قبل أن يمنحني البطاقة الصفراء .. وقد أخبرني أنني تجاوزت الـ ١٠ ثواني في الاحتفاظ بالكرة واستفسرت منه لماذا لم يحتسبها في الثانية السابعة.

وأضاف الهاني سليمان: فوجئت بحصولي على الإنذار وفي الفترة الأخيرة لا اتعمد إهدار الوقت ولكن في هذه اللقطة ربما أكون قد سهوت قليلاً.

وأشار الهاني سليمان إلى أن البنا قدم مباراة كبيرة ونجح في قيادة اللقاء بشكل مناسب.