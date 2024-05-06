محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتحمل مسئولية الخسارة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سبب الخسارة من سموحة بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به المباراة أمام الفريق السكندري".

وتابع صلاح: "من الصعب الحُكم على ياسر حمد أمام سموحة في مباراة الفريقين اليوم وعلى الرغم من ذلك قدم مباراة جيدة".