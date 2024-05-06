جهاد جريشة: ضربة جزاء سموحة غير المحتسبة صحيحة

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق إن محمود البنا تم وضعه تحت ضغط كبير بعد أن كان حكم فار في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي وكان هناك ضربة جزاء لم تحتسب وكان محمد عادل الحكم لم يكن افضل حال واليوم كان حكم اللقاء .



واضاف جريشة في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن الانذار الاول لحسام حسن صحيح تماما ، مؤكدا أن القرار الأول للبنا في كرة حسام حسن كان صحيح ولكن بعد رؤية الفار كان يجب أن يحتسب ضربة جزاء لانه صحيحة تماما والقرار سيكون مقبول لأن الكل مقتنع تماما وكان من الطبيعي إلغاء الانذار الثاني لانه لايختلف مع برتوكول الفيفا .

وواصل أنه لايوجد خطأ علي سموحة وعودته للفار والغاء الهدف كان قرار صحيح ، مضيفا أن قرار احتساب 6 الثواني لم يعد يحتسب بنسبة كبيرة رغم وجوده والقرار صحيح تماما والحكم عند احتسابه يجب أن يكون قد حذر الحارس قبلها .