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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: مستوى البنا في تراجع شديد..وسموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

محمود البنا
محمود البنا

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمود البنا حكم لقاء الزمالك وسموحة كان الحكم الأفضل في مصر الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه وصل لمستوى متراجع للغاية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "سقوط حسام حسن في الدقيقة الأولى من المباراة لا يستحق عليها ركلة جزاء، ومحمود البنا بعدها وضع معيار واضح بعدما قرر احتساب أحد اللعبات ضد مهاجم سموحة مع لاعب في الزمالك بسبب "جذبه" من التشيرت، ومنح ركلة حرة مباشرة".

وأضاف: "كرة أحمد حمدي لاعب الزمالك لا تستحق ركلة جزاء، ومتفق مع قرار البنا بعد العودة لتقنية الفيديو، لأن طارق علاء لاعب سموحة لعب الكرة، وحمدي هو من ارتطم به".

وواصل: "طبقا لمعايير محمود البنا، فأن كرة حسام حسن تستحق ركلة جزاء واضحة لصالح حسام حسن، وقراره بعدم احتسابها واشهار البطاقة الثانية لللاعب قرار خاطئ، ولم يكن هناك تحايل مطلقا من جانب مهاجم الفريق السكندري، التحايل في القانون هو سقوط اللاعب بدون لمسه من لاعب المنافس".

وزاد: "البنا كان حكمًا في غرفة الفيديو لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي، فكيف يدير مباراة آخرى لنادي الزمالك بعدها بثلاث أيام فقط، هناك أمور غريبة تحدث من جانب لجنة الحكام بقيادة بيريرا، ما حدث أمر مرفوض تماما".

وتابع: "لقاء الزمالك والبنك الأهلي كان فيها جدل تحكيمي أيضا، ووجود البنا في لقاء اليوم قرار خاطئ، كان يجب المحافظة على محمود البنا بشكل أفضل، كل مباريات الدوري أصبحت مهمة، عندما كنت موجودا لم يحدث هذا مطلقا في عملي مع لجنة الحكام".

وأضاف: "لعبة الهاني سليمان قرار صحيح، ومسك بالكرة حوالي 14 ثانية، وهو لاعب مُستفز للحكام والبنا قام بتحذيره أكثر من مرة، واحتساب الركلة الحرة الغير مباشرة قرار سليم، ورغم أن هذا القرار لا يُطبق في العالم كله، لكن لو أنا من أدير اللقاء سأطبقه مع الهاني سليمان، وطالما اخذنا الاجراء يجب تطبيقه بشكل مستمر في الموسم الجاري، كما أن قرار الحكم بالغاء هدف الزمالك صحيح نتيجة وجود تسلل واضح".

وأتم: "أتمنى أن يستعيد البنا مستواه في الفترة المقبلة، وقد يكون السبب هو عدم مشاركته في العديد من المباريات".

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