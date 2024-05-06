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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، في شم النسيم إذ هبط الجرام من عيار 21  الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، نتيجة هبوط الأوقية عالميا.

وتراجع سعر الأوقية عالكما بقوة  إلى نحو 2301 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام، فيما تراجع الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، وهبط الجرام من عيا ر24 إلى نحو 3500 جنيه.

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سعر جرام الذهب 

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2627 جنيها، بعدما تجاوز الـ 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

ومحليا يبحث الكثير عن  سعر جرام الذهب عيار 21 عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، هبط ليلامس الـ 3000 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24680 جنيها بعد 25120 جنيه بفارق نحو 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3525 جنيها للشراء و 3502  جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3085 جنيها للشراء و 3065 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2644 جنيهًا للشراء و 2627 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2056 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 24680 جنيها للشراء و 24520 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

حساب سعر مصنعية الذهب ، يبحث عنه الراغبون في الشراء والذي يبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، والسبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها.

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