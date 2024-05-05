عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 5-5-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-5-2024، داخل محلات الصاغة، على مستوى الأعيرة المختلفة، دون أي تغيير.

وكان  سعر المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعا في ختام تعاملات أمس السبت، بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر

وسجل  سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3070 جنيها للبيع و 3090 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3508 جنيهات للبيع و 3531 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 نحو 2631 جنيها للبيع و 2648 جنيها للشراء 

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 2052 جنيها للبيع و 2065 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2301 دولار للبيع و 2302 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24.65 ألف جنيه للبيع و 24.72 ألف جنيه للشراء.

تراجع عالمي

تراجع الذهب إلى أقل مستوى خلال شهر، على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، ليواصل الانخفاض من ارتفاع كبير في أبريل مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2302.09 دولار للأونصة، حيث هبط للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 2311.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة رويترز.

وتخلى الذهب عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات الجمعة عند 2320.78 دولار للأونصة فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وانخفض الذهب بنسبة 5.7%، أو نحو 140 دولاراً للأونصة، منذ أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وقال الخبير الاستراتيجي للعملات لدى OCBC، كريستوفر وونج: "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأشار الفدرالي الأميركي،  إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيض الفائدة لبعض الوقت.

ويكون الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 26.5268 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 952.76 دولار مرتفعاً بنحو 5% في الأسبوع حتى الآن. وارتفع البلاديوم أيضاً 1.2% إلى 946.96 دولار.

أسعار الذهب في السوق

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2301 دولار.

تماسك الذهب مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي أعادت الآمال مرة أخرى بشأن الخفض المبكر لأسعار الفائدة، لتفادى تعرض الاقتصاد الأمريكية لحالة من الركود.

وكانت الأسواق قد قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيتها، بجانب تصريحات جيروم باول.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكية انخفاض وتيرة التوظيف في شهر أبريل، بجانب ارتفاع معدل البطالة، مع انخفاض متوسط الأجور في الساعة سنويًا وشهريًا.

وأضاف، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بالقطاع الخاص 175 ألف وظيفة عن شهر أبريل، فيما توقع الخبراء إضافة 238 ألف وظيفة، وأضاف أيضًا القطاع الخاص غير الزراعي 167 ألف وظيفة في أبريل.

في حين، سجل معدل البطالة الأمريكية 3.9% في أبريل، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في أبريل، وعلى أساس سنوي، فقد سجل متوسط الأجور 3.9%.

سعر عيار 21 الويم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

موضوعات متعلقة

أكبر انخفاض في سعر الذهب منذ 5 أشهر.. ومفاجأة في مصنعية الجنيه

ترشيحاتنا

محمد أبو العلا: إصابة شيكابالا قوية.. وهؤلاء الأنسب لمواجهة نهضة بركان

نقيب المحامين يشارك في احتفالية الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة

دعاء الاستخارة.. متى يقال في الصلاة قبل التسليم أم بعده؟

لو مسافر .. 10 طرق للحفاظ على السيارة خلال الطقس الحار

صديق الميزانية.. تعرف على تحفة فيفو الشبابية vivo Y18 

سعر الذهب اليوم 5-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ