اتهامات إيرانية لواشنطن بإفشال المفاوضات: بحثوا عن ذريعة للانسحاب

قال التلفزيون الإيراني إن أطماع الولايات المتحدة حالت دون التوصل إلى اتفاق أو إطار مشترك، فيما ذكرت وكالة «فارس» نقلًا عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أنه لا توجد لدى إيران أي خطط للجولة المقبلة من المفاوضات.

وأضافت وكالة «فارس» نقلًا عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض: إن الفريق الأمريكي كان يبحث عن ذريعة لمغادرة طاولة المفاوضات، وأن الأمريكيين لم يكونوا مستعدين لتخفيض سقف توقعاتهم.

وأردفت وكالة «فارس» نقلًا عن مصدر مقرّب من الوفد الإيراني: إن الولايات المتحدة طالبت خلال المفاوضات بما عجزت عن تحقيقه في الحرب.