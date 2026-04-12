حقيقة وفاة حياة الفهد.. شائعات متداولة ومصادر فنية تؤكد استمرار علاجها في المستشفى
تحذير من الشبورة الكثيفة والأتربة العالقة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وتقلبات الرياح
تحذير من الشبورة الكثيفة والأتربة العالقة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وتقلبات الرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

 الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وأتربة عالقة على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية: شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبوسمبل 32 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 15 04

إسلام آباد 29 15

نيودلهي 34 21

جاكرتا 31 24

بكين 24 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 13

أثينا 17 09

روما 25 15

باريس 16 07

مدريد 23 09

برلين 12 08

لندن 14 06

مونتريال 09 06

موسكو 11 02

نيويورك 14 10

واشنطن 24 15

أديس أبابا 24 13

