مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-4-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 12 أبريل 2026 يوماً كروياً حافلاً بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات والمسابقات، حيث تتجه الأنظار إلى عدد من المباريات المرتقبة على رأسها القمة الإنجليزية بين تشيلسي ومانشستر سيتي، إلى جانب الصدام الأفريقي بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهة قوية تجمع بين الترجي وصن داونز، في لقاء مرتقب ينطلق في تمام التاسعة مساءً، ويُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهما من التأهل.

الدوري الإنجليزي

يشهد البريميرليج عدة مباريات مهمة، أبرزها مواجهة القمة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساءً على beIN Sports HD 1.

كما يلتقي كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد، ويواجه نوتنجهام فوريست فريق أستون فيلا، بينما يصطدم توتنهام هوتسبير بنظيره سندرلاند في توقيت الثالثة عصراً.

الدوري الإسباني

تقام عدة مواجهات في الليجا، حيث يلتقي أوساسونا مع ريال بيتيس، ويواجه أتلتيك بيلباو فريق فياريال في أبرز لقاءات المساء.

الدوري الإيطالي

يشهد الكالتشيو مواجهات متنوعة، أبرزها لقاء نابولي أمام بارما، بالإضافة إلى مواجهة إنتر ميلان ضد كومو في ختام مباريات اليوم.

الدوري الفرنسي

تتواصل منافسات الدوري الفرنسي بمواجهات أبرزها لقاء ليون مع لوريان، إلى جانب مباراة ليل أمام تولوز.

الدوري الألماني

تُختتم مباريات اليوم في البوندسليجا بعدة مواجهات، حيث يلتقي كولن مع فيردر بريمن، ويواجه شتوتجارت فريق هامبورج.