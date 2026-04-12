حقيقة وفاة حياة الفهد.. شائعات متداولة ومصادر فنية تؤكد استمرار علاجها في المستشفى

شهدت الساعات الماضية انتشار موجة واسعة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها في مختلف أنحاء العالم العربي. ومع تزايد تداول هذه الأخبار غير المؤكدة، سارعت مصادر فنية موثوقة ومقربة إلى نفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المصادر أن حياة الفهد لا تزال على قيد الحياة، وهي حاليًا تتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، حيث تخضع للعلاج والمتابعة الصحية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متخصص. وأكدت أن حالتها مستقرة نسبيًا، لكنها تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط، وهو ما دفع عائلتها إلى تقليل الظهور الإعلامي خلال هذه الفترة.

كما أعرب عدد من الفنانين والإعلاميين عن استيائهم من تكرار نشر مثل هذه الشائعات التي تمس حياة الشخصيات العامة، مشددين على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالة الصحية أو الوفاة. وأكدوا أن هذه الأخبار تسبّب أذى نفسيًا كبيرًا لعائلة الفنانة وجمهورها.

وتُعد حياة الفهد واحدة من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور، ما جعلها تحظى بمحبة واسعة ومكانة خاصة في قلوب متابعيها.

وفي ظل هذه الظروف، دعا محبو الفنانة إلى احترام خصوصيتها والدعاء لها بالشفاء العاجل، بدلًا من الانسياق وراء الشائعات. كما طالبوا وسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بصحتها.

وفي الختام، تبقى الأخبار المتداولة حول وفاة حياة الفهد مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة، بينما تستمر الفنانة في تلقي العلاج، وسط تمنيات الجميع بعودتها القريبة إلى جمهورها بصحة وعافية.