فرج عامر ينتقد تصريحات «أوسكار» : تهدف لخفض الضغط الإعلامي أكثر من مواجهة الأخطاء

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تصريحات أوسكار لوبيز رئيس لجنة الحكام، التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تهدف إلى تهدئة الأجواء أكثر من الاعتراف بالأخطاء.

واضاف عامر عبر حسابه علي فيسبوك" أن اوسكار أكد أن الأخطاء التحكيمية “واردة” وأن المنظومة التحكيمية في حالة تطور، لكنه لم يعترف بوجود أخطاء بشكل صريح في المباريات.

وأشار عامر إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على جزء من الحقيقة وليس كلها، مع تجنب الاعتراف بالأخطاء المؤثرة، بهدف تقليل الهجوم الإعلامي والحفاظ على صورة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.