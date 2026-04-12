الخارجية الإيرانية: طريق الدبلوماسية لم يغلق بعد

أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن الإيرانيين قدموا مبادرات ومقترحات معقولة في المفاوضات وعلى واشنطن النظر بواقعية، مشيرًا إلى إن الكرة الآن في ملعب أمريكا وإيران ليست في عجلة من أمرها للتفاوض.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية: بحثنا في المفاوضات البنود الإيرانية الـ10 ونقاط الطرف الأمريكي و توصلنا في المفاوضات لتفاهم بشأن بعض النقاط واختلفت وجهات النظر بشأن 3 قضايا.

أردفت الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على ٣ قضايا، وخضنا المفاوضات في جو من عدم الثقة وسوء الظن.

أضافت الخارجية الإيرانية: طريق الدبلوماسية لم يغلق وهو وسيلة دائمة لصون مصالحنا الوطنية وفي الغالب الأعم لم نكن نتوقع التوصل لاتفاق خلال جولة مفاوضات واحدة.

وتابعت الخارجية الإيرانية: ناقشنا قضايا معقدة في ظروف معقدة وملفات جديدة كمضيق هرمز وقضايا المنطقة.