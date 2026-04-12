القيادة المركزية الأمريكية: جيشنا بدأ في إزالة الألغام بمضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي أن الجيش الأمريكي بدأ عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز بينما عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية مضيق هرمز الذي يعد الممر التجاري الحيوي الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "نحن الآن نبدأ عملية تطهير مضيق هرمز كخدمة للدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير".

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في وقت سابق لإتاحة المجال لإجراء محادثات.

وبدأت الحرب بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير، وردت إيران بشن غارات على دول في المنطقة.

وأفادت التقارير أن الولايات المتحدة كانت لديها خطة من 15 بنداً تتضمن فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

في المقابل، أفادت التقارير أن إيران كانت لديها خطة من 10 بنود تتضمن سيطرتها على مضيق هرمز والانسحاب الكامل للقوات القتالية الأمريكية من قواعدها في جميع أنحاء المنطقة.