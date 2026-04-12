الصين تدخل على خط الأزمة.. دعم عسكري مُحتمل لإيران يُهدّد الهدنة

كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الصين تعمل على دعم إيران بشكلٍ ما، وذلك بعد توقف حرب اندلعت شراراتها إثر عدوان أمريكي إسرائيلي في 28 فبراير الماضي.

وذكرت المصادر الثلاثة أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الصين تجهّز شحنة أسلحة لإيران، في ظل وقف إطلاق نار هش، قد ينهار إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام.

وأضافت «سي إن إن»، نقلًا عن مصادرها، أن هناك معلومات استخباراتية تفيد باستعداد الصين لإرسال أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف إلى إيران.