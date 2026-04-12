نائب الرئيس الأمريكي: نعود إلى واشنطن دون التوصل لاتفاق مع الإيرانيين

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الوفد الباكستاني يقوم بجهود رائعة لتقريب وجهات النظر وتفاوضنا لعدة ساعات ولم نتوصل بعد لاتفاق مرضي للطرفين.

أكد فانس أنه تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية لكن الطرف الإيراني لم يتعهد بوقف برنامجه النووي وتفاوضنا بنية حسنة وقدمنا أفضل ما يمكن تقديمه للإيرانيين و لم نسمع التزاما إيجابيا إيرانيا بشأن الأسلحة النووية.

أضاف نائب الرئيس الأمريكي: نحن بحاجة إلى أن نرى تأكيدا قوي بأن إيران لن تسعى للحصول على سلاح نووي حيث هناك أوجه قصور في المحادثات مع إيران ونعود إلى واشنطن دون التوصل لاتفاق مع الإيرانيين.

أردف نائب الرئيس الأمريكي: إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية و تفاوضنا بنية حسنة وقدمنا عرضا نهائيا وهو أفضل ما يمكن تقديمه للإيرانيين و سنغادر إسلام آباد بعد تقديم أفضل عرض ممكن ونهائي لإيران و لم أسمع من إيران التزاما أكيدا ضد الأسلحة النووية.

تابع :لم نتوصل إلى وضع تكون فيه إيران مستعدة لقبول شروطنا.

ذكرت وكالة تسنيم: انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق و عدم التوصل لاتفاق مرده المطالب الأمريكية المفرطة.