اتحاد الكرة يرد على «الأهلي» بشأن جلسة الاستماع لتسجيلات الـVAR

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة تفاصيل رد الاتحاد على خطاب النادي الأهلي، بشأن حضور جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بمباراته الأخيرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا يفيد برغبته في حضور وفد مكون من 5 أفراد، برئاسة سيد عبدالحفيظ، إلا أن اتحاد الكرة رد بالموافقة على حضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، بشرط أن يكونا من حاملي الكارنيهات الرسمية.

وأضاف المصدر أن الأهلي تقدم بشكوى ضد الحكم محمود وفا، على أن يتم تحويلها إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بحارس الفريق محمد الشناوي، أشار المصدر إلى أنه يحق للنادي الأهلي التقدم بالتماس إلى رابطة الأندية، من أجل تخفيف العقوبة الموقعة عليه خلال الفترة المقبلة.