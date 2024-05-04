الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر.. ويسجل خسائر أسبوعية

تراجع الذهب إلى أقل مستوى خلال شهر، على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، ليواصل الانخفاض من ارتفاع كبير في أبريل مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2302.09 دولار للأونصة، حيث هبط للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 2311.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة رويترز.

وتخلى الذهب عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات الجمعة عند 2320.78 دولار للأونصة فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وانخفض الذهب بنسبة 5.7%، أو نحو 140 دولاراً للأونصة، منذ أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وقال الخبير الاستراتيجي للعملات لدى OCBC، كريستوفر وونج: "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأشار الفدرالي الأميركي، إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيض الفائدة لبعض الوقت.

ويكون الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 26.5268 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 952.76 دولار مرتفعاً بنحو 5% في الأسبوع حتى الآن. وارتفع البلاديوم أيضاً 1.2% إلى 946.96 دولار.