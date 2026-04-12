راحوا يفرحوا ما رجعوش.. حكاية شقيقي المنوفية التي بدأت بزفة وانتهت بدموع قرية كاملة

في مشهد إنساني بالغ القسوة، تحولت لحظات الفرح إلى مأساة دامية، بعدما خيم الحزن على محافظة المنوفية إثر حادث مروع أودى بحياة شقيقين في مقتبل العمر، خلال عودتهما من حفل زفاف، انقلبت السيارة التي كانا يستقلانها في لحظات خاطفة، لتنتهي الرحلة بفاجعة صدمت الجميع.

ولم تكن الواقعة مجرد حادث سير عابر، بل قصة وجع إنساني عميق، بعدما لفظ الشقيقان أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصاباتهما، تاركين خلفهما حالة من الصدمة بين أفراد أسرتهما وأهالي قريتهما.

راحوا الفرح رجعوا جثث| شاهد عن وفاة شقيقي المنوفية: الحادث خطفهما وكسر قلب قرية كاملة

قال جمعة إبراهيم، أحد جيران الشقيقين المتوفيين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن القرية استيقظت فجر اليوم على صدمة كبيرة بعد وفاة الشقيقين ياسين (16 عامًا) وشقيقه مسعد (15 عامًا)، إثر حادث مأساوي أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقاهرة.

وأوضح أن الضحيتين كانا من الطلاب المتفوقين ويتمتعان بحسن الخلق، مشيرًا إلى أنهما كانا يساعدان أسرتهما ويسعيان لكسب الرزق رغم صغر سنهما، ما زاد من حالة الحزن بين الأهالي.

وأضاف أن الحادث لم يسفر فقط عن وفاتهما، بل أسفر أيضًا عن وفاة خالتهما، بينما ترقد والدتهما في حالة حرجة داخل المستشفى، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الأسرة.

وأكد جمعة إبراهيم أن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة بالكامل، إلا أن المؤكد أنه وقع خلال عودتهم من القاهرة، واصفًا ما حدث بأنه “كارثة إنسانية بكل المقاييس” أصابت أسرة كاملة.

وأشار إلى أن أهالي القرية يعيشون حالة من الحزن الشديد، حيث تجمعوا في انتظار وصول الجثمانين وقاموا بتشيعهما صباحاً، بينما حضر زملاؤهما من المدرسة مباشرة من الدروس وشاركوا في الجنازة، في مشهد مؤثر يعكس حجم الفاجعة.

واختتم حديثه بالدعاء للضحايا بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن القرية لن تنسى أخلاق الشقيقين وسيرتهما الطيبة.



