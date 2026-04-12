رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

احتفل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، بفوز فريقه السابق المثير على نادي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونشر وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام صورة لزميله السابق طاهر محمد طاهر، احتفالاً بهدفه القاتل الذي سكن شباك سموحة.

حقق النادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، امس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.