شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد الميلاد المجيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، موضحة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يهتم الكثير من الأقباط بمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد القيامة المجيد وارتداء الملابس المناسبة لتلك الأجواء عند الخروج من المنزل.

حالة الطقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026

توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما تتواجد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية.



وتنشط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



أما بالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.



حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس خلال الفترة من يوم الإثنين المقبل حتي الجمعة، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وتنشط رياح من يوم الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

فيما يلى نرصد درجات الحرارة اليوم الأحد 12 أبريل 2026 فى مصر، والتى جاءت على النحو التالى:

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

الفيوم 29 14

بنى سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 32 15

أبوسمبل 32 18