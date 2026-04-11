بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

أكد روبن هاروتونيان، الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، أن الشراكة مع الأزهر تمثل احتفالًا مميزًا برؤية كلٍّ من معاهد الأزهر والسفارة الأمريكية للغة الإنجليزية باعتبارها فرصة حقيقية للمستقبل، وللمزيد من التعلم، والنمو المهني، وتعزيز فهم الآخرين بشكل أفضل.

وأضاف الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أكثر من 1.2 مليون طالب شاركوا في هذا المشروع خلال العام الجاري، مشيرًا إلى وصول نحو 350 طالبًا إلى التصفيات النهائية التي أُقيمت اليوم.

وشجّع هاروتونيان الطلاب على مواصلة العمل والاجتهاد، مؤكدًا أهمية الاستمرار في المحاولة وعدم الاستسلام، قائلًا: "إذا لم تحقق النجاح هذا العام، فحاول مرة أخرى في العام المقبل."

ووجّه تهنئته إلى جميع الفائزين في المسابقة هذا العام، معربًا عن تقديره لجهود المشاركين، ومختتمًا حديثه بتقديم الشكر للجميع.