مدرب سموحة: حققنا هدفنا بالتأهل لمجموعة التتويج وننتظر مكافآت اللاعبين

أكد أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه نجح في تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل إلى مجموعة التتويج في الدوري، مشيرًا إلى أن إدارة النادي قامت بتجديد عقده قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti أن الفريق لم يحصل حتى الآن على مكافأة التأهل، لكنه شدد على ثقته الكاملة في مجلس الإدارة لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني لسموحة أنه لا يرغب في التعليق على التحكيم، لكنه يرى أن فريقه كان يستحق الحصول على ضربة جزاء واضحة خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق شعر بصعوبة المواجهة خاصة في ظل عدم فوز الأهلي خلال آخر 4 مباريات، وهو ما زاد من دوافعه.

وأشار عبد العزيز إلى أن فريقه تأثر أيضًا بظروف مباراة الأهلي السابقة أمام سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن سموحة حُرم من ركلة جزاء بسبب أجواء تلك المباراة.