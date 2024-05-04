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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عايز تستثمر .. أقل جرام يسجل 2053 جنيه | اعرف أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

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أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. أسعار الذهب الآن في مصر


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


أسعار الذهب اليوم السبت 


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية حالة استقرار حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر شهرة في حوالي 3080 :-

- استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3520 جنيها.

- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالي 3080 جنيها.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2640 جنيها.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2053 جنيها.

- كما بلغ سعر الجنيه الذهب 24640 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب إنخفاض خلال الأسبوع الماضي، بعد أن اقتربت من أدنى مستوى في شهر، الجمعة، على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، مواصلا التراجع من ارتفاع كبير الشهر الماضي مع جني المستثمرين للأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

كما هبط الذهب في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.55 بالمئة، ليصل إلى 2301.74 دولارا للأونصة، في تراجع للأسبوع على التوالي.

وسرعان ما تخلى المعدن النفيس عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له عند 2320.78 دولار فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفا الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وتراجع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا 5.7 بالمئة، أو نحو 140 دولارا، منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعا بموجات توتر في الشرق الأوسط ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر.. ويسجل خسائر أسبوعية

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مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

ومن جانبه، أشار المركزي الأميركي الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف.

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