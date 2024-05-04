الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب بصورة طفيفة بختام تعاملات اليوم السبت مقدار 5 جنيهات علي الأكثر في محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3070 جنيها للبيع و 3090 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3508 جنيهات للبيع و 3531 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 نحو 2631 جنيها للبيع و 2648 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 2052 جنيها للبيع و 2065 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2301 دولار للبيع و 2302 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24.65 ألف جنيه للبيع و 24.72 ألف جنيه للشراء.

تراجع عالمي

تراجع الذهب إلى أقل مستوى خلال شهر، على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، ليواصل الانخفاض من ارتفاع كبير في أبريل مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2302.09 دولار للأونصة، حيث هبط للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 2311.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة رويترز.

وتخلى الذهب عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات الجمعة عند 2320.78 دولار للأونصة فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وانخفض الذهب بنسبة 5.7%، أو نحو 140 دولاراً للأونصة، منذ أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وقال الخبير الاستراتيجي للعملات لدى OCBC، كريستوفر وونج: "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأشار الفدرالي الأميركي، إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيض الفائدة لبعض الوقت.

ويكون الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 26.5268 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 952.76 دولار مرتفعاً بنحو 5% في الأسبوع حتى الآن. وارتفع البلاديوم أيضاً 1.2% إلى 946.96 دولار.