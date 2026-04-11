الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بـ 440 كنيسة

يشارك الهلال الأحمر المصري، اليوم، في التأمين الطبي لاحتفالات الكنائس بعيد القيامة ، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التي تضم أكثر من 420 متطوع، في 440 كنيسة على مستوى الجمهورية منها قداس العاصمة الإدارية الجديدة.



وقامت غرفة العمليات المركزية، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصري لتأمين احتفالات عيد القيامة، والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، في الكنائس والأماكن العامة المحددة لخطة التأمين.



وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري في الكنائس، بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر.



ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للأخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة ، معربًا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، وعيد قيامة مجيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء.