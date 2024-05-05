عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي  تغطية خاصة حول تفاصيل تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يلامس ال٣٠٠٠ جنيه، بينما ينخفض جنيه الذهب ٤٠٠ حنيه، أما الدولار فيحمل مفاجأة في سعره بسبب تسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال هذا الشهر.

أسعار الذهب:

هبطت أسعار الذهب نتيجة هبوط الأوقية عالميا لتلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام، فيما تراجع الجنيه الذهب بنحو 300 جنيه.

هبط سعر عيار 21 في مصر الآن ليلامس الـ 3000 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وتراجعت أسعار الذهب عيار ١٨ إلى 2627  جنيها، بعدما تجاوز الـ 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وجاء سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3525 جنيها للشراء و 3502  جنيها للبيع، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 : 2056 جنيها للشراء.

وبالنسبة لأسعار الدولار في الاسواق:

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 47.9   جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري،  47.88 جنيه للشراء،  و 48.02 جنيه للبيع

أسعار الذهب ندى باهي عيار 21 مشروع رأس الحكمة الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

ترشيحاتنا

صدمة جديدة.. إصابة نجمي الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

السعيد: استهداف المقاومة لتجمع جنود إسرائيليين محاولة للضغط على مباحثات القاهرة

التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح إلى الشون والصوامع

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مع حماس

تبدأ من 200 ألف جنيه.. قروض الحج بالبنوك 2024| إليك التفاصيل والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

"أتمنى الاحتفاء به من القدس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد |شاهد

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ