هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يلامس ال٣٠٠٠ جنيه، بينما ينخفض جنيه الذهب ٤٠٠ حنيه، أما الدولار فيحمل مفاجأة في سعره بسبب تسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال هذا الشهر.

أسعار الذهب:

هبطت أسعار الذهب نتيجة هبوط الأوقية عالميا لتلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام، فيما تراجع الجنيه الذهب بنحو 300 جنيه.

هبط سعر عيار 21 في مصر الآن ليلامس الـ 3000 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وتراجعت أسعار الذهب عيار ١٨ إلى 2627 جنيها، بعدما تجاوز الـ 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وجاء سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3525 جنيها للشراء و 3502 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 : 2056 جنيها للشراء.

وبالنسبة لأسعار الدولار في الاسواق:

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، 47.88 جنيه للشراء، و 48.02 جنيه للبيع