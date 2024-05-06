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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: محمد عبده يعلن نوع السرطان الذي أصابه.. وسوزان نجم الدين تكشف حقيقة انفصالها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

سوزان نجم الدين تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها قبل وفاته

حلت النجمة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "25 سؤال" مع الإعلامية سارة دندراوي.


وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها لم تنفصل عن زوجها الراحل والد أبنائها قبل وفاته، مشددة أنهم في تلك الفترة كان هناك خلاف وابتعدا وظنت أنها طلقها ولكن هذا لم يحدث. 


وعن رفضها وضع صوتها على دبلجة الأعمال التركية، تؤكد هذه بصمتي وهويتي لا يمكن أن أضعها في عمل لا أتواجد فيه.

 

محمد حفظي عضو تحكيم ميس اليت.. تفاصيل

أعلنت إدارة مهرجان ميس إليت عن انضمام المنتج محمد حفظي للجنة تحكيمها خلال موسمها الجديد.

 

وبعد  إعلان انضمام محمد حفظي للجنة تحكيم مسابقة ملكة الجمال وتعرض حفظي لانتقادات عديدة بسبب انضمامه للحنة تحكيم مسابقة الجميلات وهو كان يرأس فى فترة من الفترات مهرجان القاهرة الدولى.
 

 

راغب علامة ينشر فيديو من كواليس أغنيته الجديدة التقيل تقيل

 

حرص المطرب راغب علامة على نشر فيديو من كواليس تصوير كليبه الجديد التقيل تقيل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الكليب على اليوتيوب.

ونشر راغب علامة الفيديو على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: أوقات ممتعة خلف كواليس اصداري الجديد التقيل تقيل.

 

الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة

 

طرح المطرب صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة الباشا والذى يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة القادمة.

صابر طرح البرومو على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: قريبا أغنية الباشا.
 

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

 

كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده فى تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية  لقناة روتانا : “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني  أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".
 

الشغل مش عيب .. نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل التمثيل

 

قالت الفنانة نشوي مصطفي انني احب الأدوار الدرامية وهناك من يري انني اقدم ادوار كوميدية رائعة ، وقدمت دور مع محمد سعد في فيلم اللمبي ، وعندما علمت انها دور راقصة رفضت ولكن المخرج شرح لي الفكرة والغرض من المشهد وانا من قمت بتصميم اللبس وهذا المشهد ونال استحسان المشاهدين

سوزان نجم الدين محمد حفظي راغب علامة محمد عبده

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