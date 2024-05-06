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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

راغب علامة ينشر فيديو من كواليس أغنيته الجديدة التقيل تقيل

راغب علامة
راغب علامة

حرص المطرب راغب علامة على نشر فيديو من كواليس تصوير كليبه الجديد التقيل تقيل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الكليب على اليوتيوب.

ونشر راغب علامة الفيديو على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: أوقات ممتعة خلف كواليس اصداري الجديد التقيل تقيل.

 

 

كان أحدث أعمال راغب علامة هي أغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله.

 

وتعتبر هذه الأغنية ثانى تعاون بين زعيم وبين الفنان راغب علامة، حيث كان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام فى أغنية "تعاليلى" كلمات محمد عاطف وتوزيع توما. 

المفاجأة الأخرى هى التعاون الثالث بينهما من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها فى الصيف المقبل وصرح أحمد زعيم بقوله: إن شاء الله فى الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة فى الكلمات والتوزيع  بعتبرها من الاغانى او التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامه لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والاغنيه من كلمات احمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبد الفتاح.. وأضاف زعيم أنا كملحن وعلى المستوى الشخصى عاشق للفنان راغب علامه ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة.

يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ ثلاثه أشهر، مع النجم وائل جسار فى أغنية "كل وعد" والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند فتره طويلة، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.. أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية " ياعراف" التى صدرت فى بداية عام ٢٠٢٣ العمل التريو الذى جمع بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان احمد زعيم وكلمات محمد الفقى وتوزيع توما.

 

المطرب راغب علامة راغب علامة التقيل تقيل

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