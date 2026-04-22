الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لتعزز التصنيع المحلي.. دمج الذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهذا يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى دمج مخرجات البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي من خلال شراكة تدريبية استراتيجية. 

نعزز التصنيع المحلي بشراكة تدريبية استراتيجية

وأوضح “جمبلاط” خلال مراسم توقيع البروتوكول مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية ستتولى تأهيل وتدريب كوادر الهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة على مختلف المستويات الإدارية والفنية، خاصة القيادات والكوادر التنفيذية، إلى جانب التعاون في تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع عبر دمج الأنظمة الذكية.

طلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التعاون يشمل التطبيق العملي للبحوث والمشروعات العلمية لطلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

فرص تدريبية لطلاب الأكاديمية لكل تخصصات

وأشار "جمبلاط" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي ستوفر فرص تدريبية لطلاب الأكاديمية في مختلف تخصصات شركاتها ووحداتها التابعة، لافتًا إلى أن مجالات التعاون تمتد أيضًا إلى الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة لتلبية الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك مستلزمات المطاعم والفنادق بأسعار تنافسية وفقًا للوائح المنظمة، مع تقديم تسهيلات وخصومات للعاملين والطلاب وأسرهم.

بروتوكول تعاون يجمع الخبرة بالصناعة

وكان قد شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري الأنظمة الذكية التصنيع المحلي توطين التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: غدًا افتتاح 9 مصانع جديدة باستثمارات ضخمة في قناة السويس| تفاصيل

الاقتصاد العالمي.

حسام الدين حسين: الموازنة الجديدة تواجه تحديات التوترات العالمية

أحمد موسى

أحمد موسى: التصنيع هو الأساس الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

