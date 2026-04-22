لتعزز التصنيع المحلي.. دمج الذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهذا يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى دمج مخرجات البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي من خلال شراكة تدريبية استراتيجية.

نعزز التصنيع المحلي بشراكة تدريبية استراتيجية

وأوضح “جمبلاط” خلال مراسم توقيع البروتوكول مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية ستتولى تأهيل وتدريب كوادر الهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة على مختلف المستويات الإدارية والفنية، خاصة القيادات والكوادر التنفيذية، إلى جانب التعاون في تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع عبر دمج الأنظمة الذكية.

طلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التعاون يشمل التطبيق العملي للبحوث والمشروعات العلمية لطلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

فرص تدريبية لطلاب الأكاديمية لكل تخصصات

وأشار "جمبلاط" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي ستوفر فرص تدريبية لطلاب الأكاديمية في مختلف تخصصات شركاتها ووحداتها التابعة، لافتًا إلى أن مجالات التعاون تمتد أيضًا إلى الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة لتلبية الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك مستلزمات المطاعم والفنادق بأسعار تنافسية وفقًا للوائح المنظمة، مع تقديم تسهيلات وخصومات للعاملين والطلاب وأسرهم.

بروتوكول تعاون يجمع الخبرة بالصناعة

وكان قد شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.