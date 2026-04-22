الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإنتاج الحربي والأكاديمية البحرية توقعان بروتوكول تعاون

الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوقعان بروتوكولا لتعزيز التصنيع المحلي بدمج بحوث العلوم و الذكاء الاصطناعي
كريم الخطيب

شهد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

دمج بحوث العلوم والذكاء الاصطناعي بالعمليات التصنيعية


صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأن هذا البروتوكول، يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة بدمج بحوث العلوم و الذكاء الاصطناعي بالعمليات التصنيعية ؛ لتعزيز التصنيع المحلي بشراكة تدريبية استراتيجية، حيث تلتزم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتأهيل وتدريب كوادر الهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة على كافة المستويات الإدارية والفنية، لا سيما القيادات والكوادر التنفيذية؛ وكذا التعاون في تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة عبر دمج الأنظمة الذكية، وذلك من خلال التطبيق العملي للبحوث والمشاريع العلمية لطلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وصولاً إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.


وأشار "جمبلاط" إلى أن الإنتاج الحربي سيعمل على توفير فرص تدريبية لطلاب كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية في مختلف تخصصات شركاتها ووحداتها التابعة، كما يمتد التعاون إلى استغلال القدرات التصنيعية للهيئة لتلبية الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك مستلزمات المطاعم والفنادق بأسعار تنافسية وفقاً للوائح المنظمة، مع تقديم تسهيلات وخصومات حصرية على منتجات الهيئة للعاملين والطلاب وأسرهم.


من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بالتعاون مع الإنتاج الحربى ، مشيداً بقدراته كصرح صناعي وطني رائد يدعم الصناعة المصرية، مع تطلعه إلى شراكة مثمرة مع شركاتها ووحداتها.


وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى أن يصبح  هذا التعاون ركيزة أساسية لتبادل الخبرات العلمية والصناعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وكذا تعزيز قدرات الكوادر البشرية الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.


حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.

