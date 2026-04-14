قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 864 منشأة مخالفة لإجراءات ترشيد الكهرباء
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يوجه بإنشاء نواة للذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الشركات

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركاتها ورفع كفاءة منظومات العمل من خلال تطوير بنيتها التحتية الرقمية بالإستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لشركة تويا تكنولوجي المتخصصة فى مجال نظم المعلومات، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة للوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط التطوير.

تفقد "جمبلاط" القطاعات المختلفة ومركز البيانات Data Center ومركز الاتصال Call Center   بالشركة ، و خلال الجولة تم  متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم تويا تكنولوجي بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة، سواء من خلال التعاقد بنظام المناقصات أو الإسناد بالأمر المباشر.

كما تابع الوزير منظومات العمل الإلكترونية مثل منظومة التراسل الداخلي والخارجي، ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، ومنظومة الموردين وكراسات الشروط، مشددًا على تطوير هذه المنظومات بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء وسرعة تداول المعلومات، مع ضرورة تأمين المراسلات والبيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني والعمل على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تأمين الشبكات، مشيراً إلى حصول "تويا تكنولوجي" على شهادة الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وهو ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان الرقمي.

وخلال الزيارة اطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على النموذج الإلكتروني المبدئي  (Prototype) لمنظومة البرامج التدريبية لإدارة برامج التدريب الصيفي للطلاب، بما يلبي متطلبات مختلف التخصصات، موجهًا بضرورة تقييم مردود الدورات التدريبية المقدمة ومدى الاستفادة الفعلية منها في سوق العمل، والحرص على الاستخدام الأمثل لساعات العمل والبرامج التدريبية.

واستمع "جمبلاط" إلى ما تم استعراضه من خطط لتطوير خط إنتاج الأحبار المتكامل بالشركة بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وكذا تطوير مراكز الاتصال بها ورفع كفاءتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز البنية التكنولوجية للشركة، وفي مقدمتها التعاون مع شركات خارجية متخصصة لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد أصدر الوزير توجيهات بالعمل على إنشاء نواة للذكاء الاصطناعي داخل الشركة، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم المعلومات وتحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية ودعم العمليات الصناعية.

وفي نهاية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطمئنان على أحوال العاملين بالشركة، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، موجهًا بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه عملية التطوير وتوفير المناخ المناسب حتى تحقق الشركة مخططاتها، وشجع الوزير العاملين على ضرورة مواصلة تحسين الأداء وتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز كفاءة منظومات العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

