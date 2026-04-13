الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة "باراسون" الهندية، لبحث وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي لمجالات التصنيع المختلفة، يأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بفتح آفاق جديدة مع الشركات العالمية لدعم التصنيع المحلى ومشروعات البنية التحتية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام. 

القدرات التصنيعية وزيادة الطاقات الإنتاجية


رحب “جمبلاط” بممثلي الشركة الهندية، المتخصصة في مجال تقديم الحلول الهندسية والصناعية عالية الأداء، مشيراً إلى قوة العلاقات (المصرية – الهندية) التي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتنامي التعاون الاقتصادي والعسكري، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، موضحا أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز القدرات التصنيعية وزيادة الطاقات الإنتاجية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

كما  تم إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والموارد المتاحة بشركات الإنتاج الحربي و الوحدات التابعة، مضيفاً أن إمتلاك أحدث التكنولوجيات التصنيعية يمهد الطريق للتحديث الدائم.


من جانبهم أعرب ممثلي شركة "باراسون للأنظمة المتقدم " الهندية  عن شكرهم لحفاوة الأستقبال، مشيدين بالقدرات التصنيعية المصرية، معربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين.

 كما استعرضت الشركة إمكانية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) فى مجال نقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية لخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع المواد الكيميائية وزيادة القدرة الإنتاجية للخطوط الموجودة بالشركة والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى لخطوط الإنتاج . 


حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على  الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة .

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

