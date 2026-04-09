وزير الدولة للإنتاج الحربي: مستعدون لتدريب المزيد من الأشقاء الأفارقة وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم شعوب القارة

شهد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم الحفل الختامي لبرنامجين تدريبيين نظمتهما الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مجاليّ الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادئ نظم الاتصالات، لعدد (27) متدربًا من (15) دولة أفريقية.

تدريب الكوادر الأفريقية في مجالات الطاقة والاتصالات

أقيمت فعاليات الحفل بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وبالإنابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج شاركت بالحفل السفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

بدأ الحفل بعرض فيلم حول وزارة الإنتاج الحربي وأهم الإمكانيات التكنولوجية بشركاتها والمنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم بتصنيعها وفقا لأحدث التكنولوجيات، عقب ذلك تم عرض فيلم حول أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لخدمة شعوب القارة الأفريقية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة المتدربين لإجتيازهم الدورات التدريبية بنجاح، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، مضيفًا أنهم خير سفراء لبلادهم.

وأشار الوزير، في كلمته خلال الحفل، إلى أن تنظيم هذه البرامج يأتي في إطار الحرص على بناء قدرات الكوادر الأفريقية في عدة مجالات هامة، بالاستفادة من الإمكانيات التدريبية للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وبالتكامل مع وزارة الخارجية.

وأعرب "جمبلاط" عن استعداد الإنتاج الحربي لتدريب المزيد من الأشقاء الأفارقة لبناء القدرات والجدارات، إلى جانب إمكانية التعاون المشترك لإقامة مشروعات تنموية مستدامة، وذلك إتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة لكل شعوب القارة.

وبالإنابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ألقت السفيرة نيرمين الظواهري كلمة، أوضحت من خلالها أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية هي الذراع التنموي لوزارة الخارجية، وتعمل على تعزيز التنمية بالقارة الأفريقية من خلال برامج نقل الخبرات بهدف تحقيق أهداف برنامج التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، مؤكدةً على أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وثمنت "الظواهري" التعاون البنّاء مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدةً بدورها في دعم الصناعة الوطنية ونقل الخبرات العملية وصقل مهارات الكوادر البشرية، معربةً عن تطلع الوكالة لمواصلة التعاون المثمر بين الوزارتين لتدريب المزيد من الكوادر البشرية الممثلة لمختلف الدول الشقيقة.

من جانبهم أشاد المتدربون بمستوى التنظيم والمحتوى التدريبي، مؤكدين على تطلعهم إلى نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى بلادهم.

وفي ختام الحفل، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، وإلتقاط الصور التذكارية.