جمبلاط: نعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعاون مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات؛ لبحث سبل التعاون في تعزيز الصناعة المحلية وتوطين تكنولوجيات التصنيع؛ يأتي هذا تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية التي ترتكز على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد بتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.



أكد "جمبلاط" على ضرورة التواصل المستمر والبناء مع اتحاد الصناعات المصرية، لما له من دور مهم في رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية، وكذلك تنسيق التعاون بين مختلف الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص، مشدداً على استغلال الإمكانيات التصنيعية والبشرية بشركات الإنتاج الحربي، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية بزيادة نسب التصنيع المحلي وإقامة شراكات مع شركات القطاع الخاص، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.



و في هذا الإطار، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة السعي لزيادة نسبة التصنيع المحلي، من خلال شراكات تصنيعية تفتح آفاق لعمليات التصدير؛ التي من شأنها توفير العملة الصعبة، وإدخال قيمة مضافة للعمليات التصنيعية للشركات، مساهماً في نهضة الاقتصاد المصري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى أعلى المعدلات التصنيعية بحلول 2030 من خلال إنشاء مصانع جديدة و تحسين الجودة والتوجه نحو الصناعات الخضراء.



وخلال اللقاء تم مناقشة عمليات تصنيع متنوعة مع مجموعة السويدي وكذلك الصناعات المغذية، وسبل دعم تلك الصناعات بدعم اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى تذليل العقبات لإنجازها بأعلى مواصفات، مع التركيز على تطوير شركات الإنتاج الحربي وجذب الاستثمارات.



حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.