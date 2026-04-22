سينيور البريطانية تتوقع أداءً أقوى في 2026 بدعم الطلب على الطيران والدفاع

أعلنت شركة Senior Plc البريطانية المتخصصة في توريد مكونات قطاعي الطيران والدفاع، أنها تتوقع أن يكون أداؤها خلال عام 2026 "أفضل بشكل مريح" من التقديرات السابقة، مدعومة بزيادة الطلب خلال الربع الأول من العام.

وجاءت التوقعات الإيجابية رغم تراجع مبيعات وحدة "فليكسونيكس" الصناعية التابعة للشركة، حيث ساهم الطلب القوي في قطاع الطيران في تعويض هذا الضعف، بحسب تقرير لموقع "تك يو كيه" البريطانى.

يأتي هذا التحسن في التوقعات بالتزامن مع موافقة "سينيور" على صفقة استحواذ مخطط لها بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.89 مليار دولار) من قبل تحالف يضم مؤسسات "تينيكوم" الاستثمارية و"بلاستون" الامريكيتين..

وأوضحت الشركة أن أداءها استفاد من زيادة إنتاج الطائرات التجارية، في ظل سعي شركات كبرى مثل "بيونج" إلى رفع معدلات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتحسن الأسعار.

وأظهرت البيانات أن إيرادات المجموعة خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2026 ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس العملة الثابتة.

وسجل قطاع الطيران نمواً قوياً، إذ قفزت إيراداته الفصلية بنسبة 9.7%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الطائرات التجارية الكبيرة والإقليمية وطائرات رجال الأعمال، فضلاً عن الطلب القوي في قطاع الدفاع.

في المقابل، تراجعت إيرادات وحدة "فليكسونيكس" بنسبة 6.2% خلال الفترة نفسها، نتيجة انخفاض مبيعات قطاع البتروكيماويات، رغم أن الطلب على مركبات الطرق البرية جاء أفضل من توقعات الإدارة.

وأكدت الشركة أنها تتوقع أن يتجاوز أداؤها السنوي التوقعات السابقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية.