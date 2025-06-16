الآيباد أصبح يشبه الماك أكثر من أي وقت مضى.. فهل آن أوان نسخة 15 إنش؟

بعد سنوات من التحديثات التدريجية، يبدو أن iPadOS 26 هو التحديث الذي طال انتظاره لتحويل الآيباد إلى جهاز أكثر قربًا من تجربة سطح المكتب.

يُقدّم التحديث الجديد نظامًا متعدد النوافذ أكثر سلاسة ومرونة، حيث تخلّت آبل عن ميزة Stage Manager لصالح واجهة جديدة تسمح بتحريك التطبيقات بحرية، وتغيير حجمها بانسيابية، وترتيبها جنبًا إلى جنب عبر أدوات تحكم سهلة الاستخدام.

كما أضافت آبل وضع Exposé الجديد، الذي يتيح عرض جميع التطبيقات المفتوحة دفعة واحدة، بالإضافة إلى شريط قوائم بأسلوب macOS، ما يعزز تجربة التنقل ويقرب الآيباد أكثر من روح أجهزة ماك المكتبية.

منافس مباشر للماك؟

بحسب تقرير مارك غورمان من وكالة بلومبرغ، فإن هذه التغييرات تجعل تجربة تعدد المهام على iPad أخيرًا "مكتملة".

في السابق، كانت آبل تتردد في منح الآيباد ميزات تشبه الكمبيوتر المكتبي بشكل كامل.

لكن iPadOS 26 يعكس تحولًا في استراتيجية آبل، التي تبدو اليوم أكثر استعدادًا لمنافسة أجهزة Mac، وجعل iPad خيارًا متكاملًا للعمل والإنتاجية.

هل نشهد إطلاق آيباد 15 بوصة؟

حاليًا، يُعد iPad Pro بحجم 13 بوصة هو الأكبر من بين طرازات آيباد. ولكن مع هذه الأدوات الجديدة في iPadOS 26، أصبح من المنطقي أن تُقدم آبل طرازًا أكبر ،مثل iPad بحجم 15 بوصة ، للاستفادة القصوى من قدرات تعدد النوافذ والتنقل السلس بين التطبيقات.

وفقًا لغورمان، فإن آبل تدرس بالفعل هذا التوجه، وقد يكون التحديث الجديد هو التوقيت المثالي للإعلان عن طراز أكبر، يعزز من مكانة الآيباد كجهاز إنتاجي للمستخدمين المحترفين.

رؤية موحدة بين الماك والآيباد

لا يأتي التحديث الجديد بمعزل عن رؤية طويلة الأمد لدى آبل، حيث تعمل الشركة على تقارب أكبر بين أجهزة iPad وMac على مستوى التصميم والتطبيقات، مع اختلاف وحيد في أسلوب التفاعل، اللمس في الآيباد، ولوحة المفاتيح ولوحة التتبع في الماك.

ولعل أبرز ما كشفه غورمان أيضًا هو أن آبل تخطط لإطلاق جهاز قابل للطي بشاشة 19 بوصة في عام 2028، يجمع بين ميزات الماك والآيباد في جهاز واحد، ما يعكس توجهًا مستقبليًا طموحًا لتوحيد التجربة الرقمية عبر جميع أجهزتها.

التحدي أمام المطورين

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك عقبات، أبرزها ضرورة دعم المطورين لتطبيقاتهم على الشاشات الأكبر، وضمان أن يبقى الآيباد خيارًا قويًا لكافة فئات المستخدمين، من المحترفين إلى المستخدمين العاديين.

الآيباد يتحول إلى منصة عمل متكاملة

مع إصدار iPadOS 26، لم تعد فكرة وجود آيباد بشاشة 15 بوصة مجرد شائعة، بل أصبحت مطلبًا واقعيًا لتعزيز تجربة العمل المتعدد والنوافذ المتعددة.

ويبدو أن آبل بدأت بالفعل في تمهيد الطريق لهذا التحول، الذي قد يغيّر نظرتنا للآيباد بشكل جذري.