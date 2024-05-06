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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة

بوستر أغنية صابر
بوستر أغنية صابر الرباعي

طرح المطرب صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة الباشا والذى يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة القادمة.

صابر طرح البرومو على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: قريبا أغنية الباشا.
 


 أغاني صابر الرباعي الجديدة

 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، وألحان: محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي: محمود الشاعري. 

كان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الماضي، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

 

صابر الرباعي الباشا المطرب صابر الرباعي

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