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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الشغل مش عيب.. نشوى مصطفى تكشف عن مهنتها قبل التمثيل

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

قالت الفنانة نشوي مصطفي انني احب الأدوار الدرامية وهناك من يري انني اقدم ادوار كوميدية رائعة ، وقدمت دور مع محمد سعد في فيلم اللمبي ، وعندما علمت انها دور راقصة رفضت ولكن المخرج شرح لي الفكرة والغرض من المشهد وانا من قمت بتصميم اللبس وهذا المشهد ونال استحسان المشاهدين

 

واضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة ، انها  كنت تبيع ملابس في العتبة اثناء دراستها واضافت قائلة: واشتغلت أيضاً في مستوصف لعلاج المرضي ، وكنت احلم ان التحق  بمعهد التمثيل ولكن والدي قال لا استطيع تحمل النفقات بعد تخرجك ، ومن هنا جاءت الفكرة ان اعمل واشتغلت عدد من الأعمال ، وايضاً عملت وجبات في البيت وانزل أبيعها واجيب مصروفي حتي التحق بمعهد التمثيل

وتابعت  ان زواجها كان له قصة قائلة: وكان زوجي في امريكا وقتها ونازل اجازة وتم تدبير لقاء وعيد ميلاد حتي اري عماد زوجي الحالي ويراني ، وبالفعل التقيت به وكان بيتفرج علي ماتش الزمالك وقلت له خلص بسرعة أنا اللي جيبيني تتفرج عليا وكان موقف مضحك وغريب ، واتفقنا ساعتها علي عدم  الزاوج بهذه الطريقة والحمد لله حصل النصيب"
 

نشوى مصطفى الفنانة نشوى مصطفى واحد من الناس

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الشغل مش عيب.. نشوى مصطفى تكشف عن مهنتها قبل التمثيل


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